Порошенко избавился от своего конкурента на президентских выборах

Петр Порошенко уволил Игоря Смешко с должности советника / GettyImages

Экс-глава Службы безопасности Украины (2003-2005) Игорь Смешко уволен с должности внештатного советника президента Украины.

Об этом свидетельствует указ, подписанный президентом Петром Порошенко. Документ датирован 14 января 2019 года.

"Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе президента.

/ ukranews.com

Порошенко назначил Смешко своим советником в октябре 2014 года, а в марте 2015 года перевел его на должность внештатного советника.

Отметим, что Смешко, как и Порошенко, зарегистрирован Центризбиркомом в качестве кандидата на пост президента Украины.

Ранее в Центризбиркоме Украины завершили прием документов от всех желающих стать кандидатами на выборах президента-2019.