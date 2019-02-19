Порошенко избавился от своего конкурента на президентских выборах

19 февраля 2019, 09:26

Игорь Смешко освобожден от обязанностей советника президента.

Петр Порошенко
Петр Порошенко уволил Игоря Смешко с должности советника / GettyImages

Экс-глава Службы безопасности Украины (2003-2005) Игорь Смешко уволен с должности внештатного советника президента Украины.

Об этом свидетельствует указ, подписанный президентом Петром Порошенко. Документ датирован 14 января 2019 года.

"Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе президента.

/ ukranews.com

Порошенко назначил Смешко своим советником в октябре 2014 года, а в марте 2015 года перевел его на должность внештатного советника.

Отметим, что Смешко, как и Порошенко, зарегистрирован Центризбиркомом в качестве кандидата на пост президента Украины.

Ранее в Центризбиркоме Украины завершили прием документов от всех желающих стать кандидатами на выборах президента-2019.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
увольнение Петр Порошенко советник выборы-2019 Игорь Смешко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:46
Девушка дня Instagram: модель с нестандартной внешностью Анастасия Саленко
10:21
В России решили состряпать новые дела против бойцов ООС на Донбассе Видео
10:10
Военный эксперт назвал условие завершения войны на Донбассе
10:02
Украина призвала кинотеатры США забанить российский фильм Т-34
09:55
Северный поток-2 долгое время будет наполовину пустым – СМИ
09:45
"На руках много крови": СМИ рассказали о диверсанте, взятом в плен на Светлодарке Видео
09:27
16 американских штатов подали в суд на Трампа
09:26
Порошенко избавился от своего конкурента на президентских выборах Видео
09:20
Якубович попытался "обелить" зрителей, разгребавших еду с барабана Поле чудес
09:15
Возрождающаяся Россия: миф и реальность мнение
09:05
"Крашеный лис": украинский футболист угодил в Польше в "бандеровский" скандал
08:50
В Укргидрометцентре спрогнозировали конец февральской "жары" Видео
08:39
Суперлуние года: когда смотреть и чем опасно уникальное астрономическое явление Видео
08:24
"Четверть бюджета": названы расходы Украины в 2019-м на погашение долгов Видео
08:21
Как Трампу помешали бросить Украину на расстерзание Кремлю мнение
07:50
100 гривен за пачку: в Украине ударят гривной по курильщикам Видео
07:25
Украина выбилась в лидеры по числу антироссийских санкций Видео
07:15
Астролог объяснил, почему трезубец – единственный удачный государственный символ Украины
07:12
Победа Порошенко будет воспринята как обман мнение
06:47
"Зачем так очевидно тянуть?": сеть негодует из-за высокой оценки выступления Kazka судьями нацотбора
06:33
Как готовить кексы: "крутезные" рецепты кексов Видео
06:03
Стало известно о важном решении суда по Супрун
04:59
ООН: КНДР тайно развивает свою ядерную программу
04:30
Ученые рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошо
04:11
Восемь кандидатов в президенты Украины попросили обеспечить им охрану
03:49
Глава ОБСЕ распек Климкина за недопуск российских наблюдателей на выборы
03:27
Состояние здоровья Скрипаля ухудшается
03:08
"Секса не было только в Венгрии": скандальный Милевский рассказал о своих половых подвигах
02:42
"Вот так выглядят феи!": Даша Астафьева покорила сеть чувственной фотосессией с бабочками
02:12
Кража картины из Третьяковки: крымчанин объяснил, зачем украл полотно Ай-Петри. Крым Видео
02:03
"Она потерянный человек": Волочкова рассказала о пагубной зависимости Собчак
01:42
Нибиру: в NASA вычислили расстояние до планеты смерти
01:32
Тина Кароль восхитила поклонников чувственной фотосессией
01:12
"Бесогон е*аный": Михалкова распекли на все корки за слова о "возврате" Украины через кровь Видео
01:01
Церковь Кипра жестко раскритиковала действия РПЦ против ПЦУ
00:43
"Лучше оригинала": в сети восхищены кавером на песню Kazka для Евровидения Видео
00:17
В торговом центре Киева взломавшие систему хакеры показали свастику Видео
18 февраля, понедельник
23:58
Кириленко жестко осек гастролирующих в России участников нацотбора на Евровидение Видео
23:33
Давка за еду у барабана на Поле чудес: в России отреагировали неоднозначно
23:09
"Ах*еть ботокса накололи": Ани Лорак едва узнали в российской рекламе Видео
22:44
Президент Евросоюза Дональд Туск прибыл в Украину Видео
22:19
Стала известна касса фильма Круты 1918 в первый уикенд
21:53
"Все из-за Украины": Лолита посетовала, что не может оформить российскую пенсию
21:39
"Уже рожать пора": фанаты обсудили эффектный образ Никитюк в кожаной юбке
21:16
В полке Азов открестились от обвинения в отправке экстремистов США на Донбасс
20:37
Бадоева угодила в скандал из-за авторства Орла и решки Видео
20:25
В Минсоцполитики анонсировали охоту на ФОПы
20:01
СБУ рассекретила планы спецслужб России по провокациям в храмах УПЦ МП Видео
19:36
Синоптик предупредила о "погодных капризах" в Киеве Видео
19:27
Приукрашенный бюст Ленина пополнил подводный парк карьера под Днипром Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться