Конец приема документов: В ЦИК рассказали, сколько людей желают стать президентами

Вывеска ЦИК / LIGA.net

В Центризбиркоме Украины завершили прием документов от всех желающих стать кандидатами на выборах президента-2019.

Как сообщают представители пресс-службы ЦИК, всего документы подали 89 человек. Бумаги 50 из них уже рассмотрены. Сейчас официально зарегистрированы 28 кандидатов, а еще 22 претендентам отказано в регистрации из-за невнесения 2,5 млн гривен необходимого залога и/либо несоответствия поданных документов требованиям законодательства.

Официальная регистрация кандидатов в ЦИК закончится 8 февраля. Вплоть до 7 марта включительно кандидаты могут снимать свои кандидатуры. Окончательный список всех участников президентских выборов-2019 будет известен 8 марта.

Напомним, ранее в ЦИК отказались регистрировать кандидатами в президенты еще четырех человек. Кроме того, сообщалось, что нардеп Надежда Савченко подала документы в Центризбирком, но поскупилась заплатить залог.