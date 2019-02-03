Савченко подала документы в ЦИК, но "зажала" деньги на залог

Надежда Савченко / Facebook Надежды Савченко

Сестра Надежды Савченко Вера подала в Центризбирком документы для регистрации арестованного нардепа кандидатом в президенты.

При этом Надежда Савченко просит ЦИК зарегистрировать ее кандидатом без необходимого залога в 2,5 млн гривен.

Как рассказала Вера Савченко на своей странице в Facebook, банковский счет для сбора 2,5 млн гривен залога не удавалось открыть 26 дней и открыт он был всего за сутки до завершения срока подачи документов, поэтому необходимую сумму собрать не получилось.

Ранее сообщалось о том, что для подачи документов в ЦИК президенту Украины Петру Порошенко пришлось воспользоваться черным ходом.

Как известно, в ЦИК подали документы для регистрации более 70 претендентов на пост президенты страны.

Накануне ЦИК отказала в регистрации еще четырем претендентам на пост президента Украины. Соответствующее решение было принято единогласно по Александру Жамойде, Дмитрию Касьяненко, Ярославе Качановской и Александру Соловьеву было принято на заседании ЦИК в субботу, 2 февраля.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.