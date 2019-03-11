"По своим х*ярят как всегда": В Сети поглумились над российским ДТП с военной техникой - видео

Момент ДТП / скриншот из видео

В Сети возник ажиотаж вокруг видеоролика с автомобилистами, с пострадавшими в аварии на дороге с бронетранспортером в российском городе Курск.

Запись была опубликована на странице Присяжный заседатель в сервисе микроблогов Twitter.

"Обожаю это видео − в бибике ватное г*вно с мАААсковским акцентом обсуждает КАК УДОБНЕЙ НАПАДАТЬ НА УКРАИНУ - откуда ближе. Прямо чувствуется по Фрейду - броня крепка и Киев за два дня!!! И тут х*як - вместо солдат НАТО - нате, бл*ди, по щщам!", − так было подписано видео.

Ролик вызвал шквалы злорадства и глума среди пользователей Сети.

"Радость для глаз! Прекрасно все! И диалоги, глубокие мысли! Свои по своим х*ярят как всегда!", "Они там все дают друг другу в зад", "Ох уж эти укродрг или как их там", "Помяли вате скрепу", "Дави его, бл*дь!", − написали они.

Обожаю это видео: в бибике ватное говно с мАААсковским акцентом обсуждает КАК УДОБНЕЙ НАПАДАТЬ НА УКРАИНУ - откуда ближе. Прямо чувствуется по Фрейду - броня крепка и Киев за два дня!!! И тут хуяк - вместо солдат НАТО -нате, бляди, по щам! ??? pic.twitter.com/iPIclQbhLR — Присяжный заседатель (@russian_stench) 2019年3月9日

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как в России провели факельный марш в честь комсомола.