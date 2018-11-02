"Шабаш на костях". В Сети появилось видео, как в России провели факельный марш в честь комсомола

Факельное шествие / Скриншот из видео

В России, в селе Борогонцы (Республика Саха-Якутия) местные жители устроили ночное факельное шествие в честь столетнего юбилейного советской молодежной организации − комсомола.

Любительское видео с записью мероприятия было опубликовано на портале YouTube. В комментарий к ролику интернет-пользователи вволю поглумились и поиронизировали.

"Это шаманский обряд по воскрешению зомби СССР", "Шабаш на костях. Советов как бы нет. Это фекальный обычай уже Новой России!", "Похороны комсомола, однако?", "Это точно Якутия, а не Третий Рейх"?, "А вообще, фамильными шествиями на просторах бывшего совка не удивить. Я б не стал так уж на национальность переводить", − написали они.

Напомним, ранее российский нацист вспомнил о сотне уничтоженных на Донбассе наемников.