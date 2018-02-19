Российский нацист вспомнил об уничтоженых более 100 наемниках на Донбассе

После гибели российских наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии боевики "ДНР" вспомнили о тяжелых потерях солдат РФ на Донбассе в 2014 году.

Так, российский нацист Александр Баркашов (руководитель Русского Национального Единства - ред.), подтверждает предыдущие оценки гибели российских военных в Сирии, рассказав, как подразделение ВСУ в течение короткого времени из "Градов" и ствольной артиллерии уничтожило более сотни российских солдат, сообщают "Патриоты Украины".

Баркашов провел параллель между ударом американцев в Сирии и артиллерийскими залпами ВСУ: он сообщил, как попали в засаду в августе 2014 российские военные и через четверть часа потеряли 88 человек убитыми,

При этом незадолго до этих событий отряд псковских десантников потерял около 40 человек убитыми за 10 минут боя.

Баркашов также рассказал, что тогда россияне информацию об этом не публиковали, чтобы не давать повод украинским СМИ злорадствовать. Вспомнил он и о том, как военные обстреливали украинцев прямо с территории России артиллерийскими системами "Ураган".

Напомним, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" сообщал, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает.

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