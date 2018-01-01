День рождения Бандеры. В Киеве проходит факельное шествие националистов

В понедельник, 1 января, в Киеве в парке имени Тараса Шевченко собрались националисты для проведения факельного шествия в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, марш уже начался.

В столице Украины мероприятие организовали ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".

Предлагаем Вашему вниманию онлайн-трансляцию шествия

Напомним, 14 октября 2017 года в ряде городов Украины прошли мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине создания Украинской повстанческой армии (вооруженное крыло ОУН) и Дню защитника страны — шествия, марши, открытия памятников, были воссозданы события 100-летней давности.