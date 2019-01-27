Треснул на две части: в Сети появилось видео крушения российского бомбардировщика

Российские военные пока никак не комментируют видеоролик с крушением.
Во всемирной Сети опубликовали видеоролик момента крушения российского сверхзвукового бомбардировщика модели "Ту-22М3" в Мурманской области РФ.
Запись была опубликована на портале YouTube. Достоверно установить подлинность видео на данный момент невозможно. Официальное сообщение от российских военных пока отсутствует.
Напомним, бомбардировщик "Ту-22М3" разбился во время захода на посадку на военном аэродроме полка близ населенного пункта Оленегорск 22 января. На борту самолета было четверо людей. Одному из летчиков удалось выжить.