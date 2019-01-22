Крушение бомбардировщика в России: названы возможные причины катастрофы

В РФ бомбардировщик мог разбиться из-за ошибки пилотирования и технической неисправности / Скриншот видео с youtube.com

В Мурманской области России ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования.

В РФ бомбардировщик разбился после того, как ухудшилась погода, и из-за неблагоприятных погодных условий могла произойти ошибка техники пилотирования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В российском Минобороны рассматривают несколько версий крушения ракетоносца, одна из них — техническая неисправность самолета, пишет Интерфакс.

"Потерпевший аварию Ту-22М3 был произведен 33 года назад, в 2012 году прошел капитальный ремонт и в ближайшее время планировался к проведению модернизации", — сообщили в министерстве.

Ранее СМИ писали, что днем 22 января в Мурманской области РФ Ту-22М3 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Позже появилась информация, что погибли трое из четырех членов экипажа самолета.