Полиция нашла угрожавшую Зеленскому женщину

Владимир Зеленский / УНИАН

Правоохранители нашли и задержали женщину, которая регулярно отправляла шоумену и кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому сообщения с угрозами.

Об этом сообщил замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает УНИАН.

"Было установлено лицо, посылавшее эти сообщения", - сказал Цуцкиридзе, отметив, что Зеленскому и его семье, скорее всего, угрожал психически нездоровый человек.

Он добавил, что был изъят телефон, с которого женщина отправляла сообщения. Ведется следствие.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - сказал Зеленский.

Шоумен подчеркнул, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе на посту президента.