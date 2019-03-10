Как Зеленский вынуждает миньонов Порошенко ходить в мокрых штанах

Михаил Подоляк

политтехнолог

10 марта 2019, 06:58

АП нужно остановить остановить рост рейтинга Зеленского прямо сейчас, потому что выход комика во второй тур с первого места будет означать крах Петра Алексеевича.

Петр Порошенко на заседании
Петр Порошенко нужно не допустить выход Зеленского во второй тур / Reuters

У неустановленных технологов (ирония) одного из крутых и крайне эффективных кандидатов (ирония-2) есть проблема, которая вынуждает их постоянно ходить по админзданию в мокрых штанах. Как доказать глупому электорату, что Владимир Зеленский должен уйти в электоральное небытие? Или хотя бы - как остановить оскорбительный рост его рейтинга?

Попытка превратить все в шутку - не прошла. А ведь казалось, чего проще: давайте докажем, что это какой-то "сепарский клоун без образования, знаний, опыта и вообще без царя в голове". Но никто и близко не смеётся, а только сильно злится из-за этих инфантильных попыток неустановленных технологов. Потому что Зеленский - это совсем не про смех, но про нарастающую ненависть и раздражение. И даже про "пошли вы ребята... быстрее и подальше".

Читайте такжеПочему украинцам по душе "веселый танк" ЗеленскийПопытка обвинить его в пророссийскости тоже не работает. Вообще. Просто потому, что традиционный истерический крик этих странных ребят про "русских волков", которые уже завтра нападут на отару глупых овец, тоже сильно достал. Особенно в исполнении оголтелых и циничных торговцев, ну скажем, "белорусским углём" (шахты, правда, забыли организовать там) при посредничестве российских кураторов.

Попытка забить все информационные каналы примитивным компроматом тоже не работает. Потому что это всего лишь безрезультатная такая забава "группы Петра Алексеевича" - сосем собственные пальцы, дебильненко так и щербато ржем, идём со своими хихоньками по известному адресу.

Попытка намертво привязать Зеленского к Коломойскому опять же сыграла только в плюс комику. Потому что - вот он наш классический парадокс - если бы даже сам Игорь Валерьевич решил выйти нынче на поле политбрани против невероятно успешного Петра Алеесеевича, то он бы и победил в первом туре с разгромным счётом. Сильно разные репутации и сильно разные общественные оценки.

Попытка передать "приветы" и поугрожать, что "завтра к тебе придут брутальные парни из АТО или агрессивные патриоты", вообще ни про что. Потому что там уже на горизонте маячат ещё более брутальные патриоты... Авакова.

Читайте такжеПять причин, почему растет рейтинг ЗеленскогоЧто же осталось юзать? Как остановить? А остановить надо прямо сейчас, потому что выход Зеленского во второй тур с первого места уже будет означать чей-то крах. И последующий разгром во втором с результатом 70 на 30.

Так что там у нас осталось? Всего две примитивные опции. Либо уголовное дело против кого-то важного из окружения Зеленского с обвинениями в сепаратизме. Но зная профессионализм нынешних силовиков Порошенко, качественно не получится. Сразу полезут косяки, грандиозный скандал и очередной позорчик.

Либо можно как в РФ, технологии которой во всю используют "технологи Петра Алексеевича", где иногда прибегают к физическому устранению. Разумеется, это нелепо, потому что сразу приведёт к обязательному побегу технологов. Но ведь ребята давно в астрале и видят мир в ином свечении).

Ах да, можно просто тупо поиграть при подсчете, устроить манипулятивный exit-poll, сделать круглые глаза и нагло сказать - мы чемпионы.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019 Михаил Подоляк
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