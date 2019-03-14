Синоптик сказала, когда в Киеве ожидается до +20

В Киеве 17-19 марта прогнозируется до +20 градусов, сообщила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве с пятницы, 15 марта, начнет постепенно повышаться температура воздуха и 17-19 числа может достичь +20 градусов.

В субботу, 16 марта, в столице усилится западный ветер, говорится в блоге эксперта на Opinionua.

По ее данным, в среду, 20 марта, в Киев "наведается" похолодание, температура упадет до +6…+8 градусов, а ночью даже до нуля или небольших "минусов".

"В Киеве в ближайшие дни ожидается постепенное повышение температуры воздуха: от +6 градусов 15 марта до +18…+20 градусов 17-19 марта… дожди вероятны 16 и 20 марта...", — отметила синоптик.

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник, 19 марта, в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.