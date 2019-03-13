Синоптик назвала "роскошные" синоптические дни в Украине

В нашей стране скоро будут "бесплатно раздавать" витамин D, сообщила эксперт.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что воскресенье и понедельник, 17-18 марта, будут "роскошными синоптическими днями".
В воскресенье на улице ожидается солнечная погода — будут "бесплатно раздавать" в неограниченном количестве витамин D, написала эксперт в Facebook.
По данным Украинского гидрометцентра, 17 марта в Украине в большинстве регионов ночная температура составит +2…+4 и +3…+5 градусов.
В воскресенье днем минимальная температура ожидается на Луганщине — +6…+8, а максимальная — на западе — от +15 до +19 градусов.
Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что 14 марта часть территории Украины накроет атмосферный фронт, который надвигается из Польши, связанный с северным циклоном Franz.