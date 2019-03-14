Убийство чиновника АП в Киеве: появилась реакция Порошенко

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Петр Порошенко выразил соболезнования семье убитого в Киеве работника Администрации президента Александра Бухтатого.

"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью работника нашей Администрации - Александра Евгеньевича Бухтатого. Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - сообщила пресс-служба Порошенко.

Напомним, утром в четверг, 14 марта, в Киеве нашли мертвым работника Администрации президента Александра Бухтатого. был главным консультантом департамента информационной политики при АП.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что следов от огнестрельного оружия или колото-резанных ран на теле Бухтатого не обнаружено.

Он отметил, что чиновника ограбили: "Исчезли несколько личных вещей". Полиция отрабатывает несколько версий случившегося.

Александру Бухтатому было 46 лет. Кандидат наук по государственному управлению. Работал главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ. В течение многих лет входил в правление Национального Союза журналистов Украины, был его секретарем.