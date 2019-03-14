Полиция сообщила подробности о гибели сотрудника администрации Порошенко

Правоохранители отрабатывают несколько версий случившегося.
Спикер Нацполиции Ярослав Тракало рассказал новые подробности о гибели сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, который был найден мертвым в четверг, 14 марта.
По словам Тракало, следов от огнестрельного оружия или колото-резанных ран на теле Бухтатого, передает Лига.net.
Он отметил, что Бухтатого ограбили: "Исчезли несколько личных вещей". Тракало добавил, что на теле чиновника есть кровь, происхождение которой установит судмедэкспертиза.
Полиция отрабатывает несколько версий случившегося.
Утром в четверг, 14 марта, в Киеве нашли мертвым работника Администрации президента Александра Бухтатого. был главным консультантом департамента информационной политики при АП.