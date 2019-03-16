Крымские оккупанты подсчитали "ущерб" от нахождения в составе Украины

Крым / Reuters

Находясь в составе независимой Украины, аннексированный Крым мог понести ущерб в несколько триллионов рублей.

Такое мнение высказал "первый вице-спикер" оккупационного парламента Ефим Фикс, передает РИА Новости.

"Речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а, возможно, о триллионах рублей как минимум", - сказал он, не уточнив цифру.

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Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе, заявил.

"Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя - фактически аннексия", - сказал Володин.