Украина предложила включить вопрос оккупации Крыма в Минские соглашения

Крым / УНИАН

Украина хочет включить в Минский мирный процесс вопрос Крыма.

"Было бы замечательно, если бы вопрос оккупации Крыма стал частью Минского диалога. Сейчас это, к сожалению, не так. В следующий раз, когда будут обсуждаться Минские договоренности - а мы убеждены, что они должны быть полностью выполнены Россией в том виде, в котором они написаны, а не частично, как стремится Россия, - воспользуемся случаем и включим вопрос оккупации Крыма в Минские переговоры", - цитирует Укринформ призыв замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе 28 государств-членов Европейского Союза сделают публичное заявление относительно аннексии Крыма.