Россияне отказались считать аннексию Крыма "полезной"

15 марта 2019, 15:16

Число уверенных в негативных последствиях оккупации полуострова увеличилось с 5 до 7 процентов.

Крым
Крым / Reuters

С весны 2015 года число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилась с 67 до 39 процентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса российского фонда Общественное мнение.

При этом число уверенных в негативных последствиях оккупации полуострова увеличилось с 5 до 7 процентов.

14 процентов респондентов заявили об исключительно отрицательном влиянии от оккупации Крыма на экономику РФ, 46 процентов считают, что аннексия негативно сказалась на международном положении России.

Большинство опрошенных крымчан и россиян по-прежнему считают аннексию Крыма правильным решением.

Опрос проводился 2-3 марта 2019 года. Было опрошено 1500 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

Накануне Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".

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Россия Украина Крым аннексия Крыма
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