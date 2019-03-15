Евросоюз сделает публичное заявление об аннексии Крыма

Аннексия Крыма / РБК-Украина

18 марта, в Брюсселе 28 государств-членов Европейского Союза сделают публичное заявление относительно аннексии Крыма.

"ЕС отметит пятую годовщину незаконной аннексии Крыма в следующий понедельник в Брюсселе. Министры 28 государств-членов встретятся, и я думаю, вы можете рассчитывать на единую и убедительную позицию. Это уже было выражено, и это будет убедительное публичное заявление. Евросоюз неоднократно заявлял, что он не признавал и не признает это нарушение международного права", — цитирует УНН постоянного представителя ЕС при ООН Жоао Вале де Альмейда.

Ранее стало известно, что с весны 2015 года число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось с 67 до 39 процентов.