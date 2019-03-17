Скоро будет солнечно: синоптики обрадовали украинцев прогнозом на ближайшие дни

Весна. Иллюстративное фото / УНИАН

Украина с воскресенья, 17 марта, оказалась в зоне влияния антициклона, который принес с собой сухую и теплую погоду.

По данным синоптиков, в ряде регионов страны до конца дня воздух прогреется до крайне высоких температур.

К примеру, на юге Одесчины ожидается +15…+18 градусов по шкале Цельсия.На большей части Украины будет умеренно теплая: +6…+11 градусов по шкале Цельсия , ветер преимущественно северо-западный, 7−12 метров в секунду. Осадки ожидаются только на Востоке Украины, Приазовье, в Карпатах и на Закарпатье.

Ночью ветер усилится, возможны порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью 0…+5 градусов по шкале Цельсия.

Напомним, ранее синоптики предупредили о температурных скачках в Киеве.