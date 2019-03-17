На Харьковщине жестоко расправились с солдатом-контрактником

В Харьковской области убили военного / gs.sloboda.net

В Харьковской области, в лесополосе, недалеко от воинской части, нашли тело военнослужащего 1992 года рождения контрактной службы.

Как сообщили в правоохранительных органах, на теле погибшего обнаружили признаки насильственной смерти.

В частности, на теле покойного нашли множественные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад.

Начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных, сообщает УНН.

Как уточнили в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, происшествие случилось в пгт. Клугино-Башкировка Чугуевского района.

В бригаде сообщили, что военного нашли гражданские лица 16 марта в лесу без признаков жизни.

Отмечается, что солдат отсутствовал на службе 14-15 марта, о чем было сообщено в соответствующие учреждения, проводились мероприятия по его розыску.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области застрелился пограничник.