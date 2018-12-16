На границе с Молдовой в Одесской области застрелился пограничник

16 декабря 2018, 16:46

23-летний сержант-контрактник на границе с Молдовой вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез.

Евгений Колесник
Евгений Колесник / od.npu.gov.ua

В воскресенье, 16 декабря, на участке Подольского отряда в районе н.п. Славяносербка во время несения службы по охране государственной границы военнослужащего по контракту нашли мертвым.

"В результате несколько часовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы", - сообщил советник начальника Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице Facebook.

Он предположил, что "причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего".

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.

Ранее в полиции Одесской области объявили в розыск 23-летнего сержанта-контрактника пограничных войск Евгения Колесника, который утром, неся службу в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез в неизвестном направлении.

По данным правоохранителей, при себе пограничник имел автомат АКС-74, 120 патронов к нему и специальное снаряжение.

Напомним, ранее сообщалось, что в учебном центре "Десна" в Черниговской области обнаружен солдат срочной службы с огнестрельным ранением головы.

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пограничник самоубийство сержант Одесская область
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