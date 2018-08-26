Загадочное самоубийство солдата в "Десне": срочник выстрелил 15 раз себе в голову

Родственники погибшего шокированы тем, что парень смог выпустить в голову автоматную очередь.
В учебном центре "Десна" в Черниговской области обнаружен солдат срочной службы Станислав Горват с огнестрельным ранением головы.
Как сообщают Донецкие новости, Станислав был родом из села Александровка Славянского района Донецкой области. В апреле единственный в семье мужчина ушел в армию по призыву, в июле его перевели в "Десну". Односельчане говорят, 20-летнему парню там нравилось, планировал остаться сверхсрочно.
В августе матери сообщили, что сын погиб. Ирина Горват недоумевает от результатов судмедэкспертизы.
"Они ничего здесь не указали. Просто "сквозное ранение головного мозга" и все. Из военной части звонили, что он выстрелил 15 пуль. Как можно застрелиться из автомата очередью?", – спрашивает она.
Согласно сообщению официального сайта учебного центра, Стас "совершил самоубийство во время несения караульной службы". Военные предоставили сразу три предсмертные записки, которые якобы нашлись через 8 часов после трагедии. Но родные не верят в их подлинность.
"Что ему надоело в этой жизни все, ничего не добьешься. Роспись не та. О сестрах ни слова, о брате тоже ни слова", – заявила тетя погибшего Светлана Горват.
По словам односельчан, у Стаса был не тот характер – в двух сестрах души не чаял и маму сильно любил.
По словам матери, за три недели до трагедии сын звонил своей девушке и рассказал о ссоре с некоторыми солдатами на почве того, что он был из Славянска. Но позже они вроде подружились.
Ирина Горват написала заявление в полицию, где намерена добиться правды относительно загадочной смерти сына.
Напомним, состоявшиеся 24 августа торжества в центре Киева, посвященные Дню независимости Украины, запомнились не только военным парадом, но и происшествием, которое случилось с солдатом из почетного караула, потерявшим сознание.