Загадочное самоубийство солдата в "Десне": срочник выстрелил 15 раз себе в голову

Родные погибшего солдата не теряют надежды узнать правду о его загадочной смерти / Фото: скриншот

В учебном центре "Десна" в Черниговской области обнаружен солдат срочной службы Станислав Горват с огнестрельным ранением головы.

Как сообщают Донецкие новости, Станислав был родом из села Александровка Славянского района Донецкой области. В апреле единственный в семье мужчина ушел в армию по призыву, в июле его перевели в "Десну". Односельчане говорят, 20-летнему парню там нравилось, планировал остаться сверхсрочно.

В августе матери сообщили, что сын погиб. Ирина Горват недоумевает от результатов судмедэкспертизы.

"Они ничего здесь не указали. Просто "сквозное ранение головного мозга" и все. Из военной части звонили, что он выстрелил 15 пуль. Как можно застрелиться из автомата очередью?", – спрашивает она.

Согласно сообщению официального сайта учебного центра, Стас "совершил самоубийство во время несения караульной службы". Военные предоставили сразу три предсмертные записки, которые якобы нашлись через 8 часов после трагедии. Но родные не верят в их подлинность.

"Что ему надоело в этой жизни все, ничего не добьешься. Роспись не та. О сестрах ни слова, о брате тоже ни слова", – заявила тетя погибшего Светлана Горват.

По словам односельчан, у Стаса был не тот характер – в двух сестрах души не чаял и маму сильно любил.

По словам матери, за три недели до трагедии сын звонил своей девушке и рассказал о ссоре с некоторыми солдатами на почве того, что он был из Славянска. Но позже они вроде подружились.

Ирина Горват написала заявление в полицию, где намерена добиться правды относительно загадочной смерти сына.

Напомним, состоявшиеся 24 августа торжества в центре Киева, посвященные Дню независимости Украины, запомнились не только военным парадом, но и происшествием, которое случилось с солдатом из почетного караула, потерявшим сознание.