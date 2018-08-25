На Луганщине 17-летний парень устроил смертельное ДТП, фото с места происшествия

На Луганщине 17-летний парень на иномарке устроил ДТП, погибла девушка / фото: sai.gov.ua

В Луганской области 17-летний парень на автомобиле Opel Astra на дороге "Белокуракино — Лубянка — Алексеевка" вылетел на обочину и перевернулся, не места происшествия погибла 18-летняя пассажирка машины.

Авария произошла в четверг, 23 августа, около 23:50, несовершеннолетний водитель иномарки и три пассажирки — 17-18 летние девушки, получили телесные повреждения разной степени тяжести, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Луганщине.

"… 17-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге "Белокуракино —Лубянка — Алексеевка" из пгт Белокуракино, не выбрал безопасной скорости движения, из-за чего не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где совершил опрокидывание транспортного средства", — отметили в ведомстве.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Несовершеннолетнему сообщили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 19 августа под Киевом водитель Suzuki грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с другим авто, погибли четыре человека, а трое — попали в реанимацию.