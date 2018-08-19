Под Киевом произошло кровавое ДТП - четверо погибло, трое в реанимации

19 августа оказалось богатым на кровавые ДТП - на этот раз авария, унесшая жизни людей, произошла на Новоирпенской трассе около Киева. Погибло 4 человека, еще трое находятся в реанимации.

Автомобиль Suzuki двигался со стороны Ирпеня, тогда как со стороны Киева ехал Citroën. В один момент водитель Suzuki решил грубо нарушить правила, и развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën. В результате от мощного удара в бок обломки второй машины разлетелись на десятки метров, а первая была Читайте такжеСоветник Кернеса на Lexus стал участником ДТП с тремя погибшимиискорежена. Участников аварии пришлось вырезать из искореженных автомобилей спасателям ГСЧС, передает "Эспрессо ТВ".

Свидетели аварии с помощью бензопилы еще до приезда спасателей попытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, и водитель скончался еще до приезда медиков и спасателей.

Напомним, в этот же день масштабное ДТП случилось в Сумах. Полицейский автомобиль в результате столкновения с Audi вылетел на тротуар и сбил группу переходов.