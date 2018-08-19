Советник Кернеса на Lexus стал участником ДТП с тремя погибшими

За рулем Lexus’а был бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий / Фото: Нацполиция

В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Lexus в Харьковской области мужчина и женщина погибли на месте, еще дна женщина скончалась в карете скорой помощи.

"От полученных в результате аварии травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ скончалась в карете скорой помощи. Водитель транспортного средства Lexus получил ушиб грудной клетки, состояние его здоровья медики оценивают, как удовлетворительное", — сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В полиции проводят на месте ДТП следственные действия и официально виновник смертельной аварии пока не назван.

Водитель и пассажиры ВАЗа погибли / Фото: Нацполиция

По информации издания UA:Харків, за рулем Lexus’а был бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, который был отстранен Генпрокуратурой через суд от должности из-за коррупционной деятельности. Затем он был уволен и назначен советником городского головы Харькова Геннадия Кернеса. В мае 2018 года Чечельницкий подал свои данные для получения должности главного архитектора Харькова.

Напомним, в этот же день масштабное ДТП случилось в Сумах. Полицейский автомобиль в результате столкновения с Audi вылетел на тротуар и сбил группу переходов.