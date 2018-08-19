Стала известна вероятная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше

В Польше украинский автобус попал в жуткое ДТП / Скриншот видео с facebook.com/rmf24

В польском селе Лещава-Нижняя Перемышльского уезда на участке дороги, где произошло смертельное ДТП с украинским туристическим автобусом, действовало ограничение скорости движения до 30 км/ч, в то время как автобус ехал со скоростью 70-80 км/ч.

О превышении скорости водителем украинского туристического автобуса идет речь в сообщении Окружной прокуратуры.

Заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецка-Скшипец добавила, что водителем является 42-летний гражданин Украины. В момент аварии он был трезвым, передает "Польское радио".

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"Он задержан сегодня в 5.28. Из предыдущих выводов следует, что водитель автобуса пытался избежать этой аварии. Он будет допрошен завтра прокурором. Ему будет предъявлено обвинение в причинении катастрофы в сухопутном движении, как я об этом сообщала ранее. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет".

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а десятки — пострадали. Позже стало известно, что водителя автобуса задержали.