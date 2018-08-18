"Автобус накрыл мою дочь". Украинцы рассказали о смертельном ДТП в Польше

Автобус с украинскими туристами попал в ДТП / Скриншот видео с youtube.com

Граждане Украины, которые пострадали в результате масштабной ДТП с туристическим автобусом в Польше, рассказали о своих чувствах в момент падения автобуса.

Как сообщает ТСН, поляки называют часть дороги, на которой произошла авария, "кривой смерти", поскольку она резко поворачивает почти на 90 градусов.

"Авария произошла именно в опасной части дороги. Здесь стоял символический крест. Теперь этот крест под автобусом. Они врезались прямо в него", - говорит полицейский Павел Филипек.

Польские спасатели констатируют, что работы проводились на протяжении всей ночи.

"Мы подняли автобус, который лежал в нескольких десятках метров от дороги. Это было нелегко сделать. Ведь было немало помех. Впрочем, все прошло гладко", - отметил спасатель Даниэл Дриняк.

Все пассажиры были украинскими туристами, из Львова они направлялись в Вену. Поездку организовывала фирма Аккорд-тур. В Перемышль она уже отправила запасной автобус.

"Все люди начали засыпать. И вдруг только шум, и все, и покатились. Автобус накрыл мою дочь наполовину. Люди спасали кто свои вещи, кто своих... А мы кричали спасите наших детей, потому что мы не знаем, где они", - рассказывает свидетель происшествия.

После осмотра в госпиталях большинство украинцев разместили в местных школах и хостелах.

"Я сбоку сидела, я видела ту всю дорогу. Я видела тот поворот, его было четко видно, такой очень закрученный. Он поехал просто ровно и кричал, что он не справляется. Говорили, что это тормоза отказали. Я не верю. Ибо до этого мы тормозили и все было хорошо. Он просто превысил скорость и не знал дороги", - рассказала львовянка Татьяна Ярумкив.

Известно, что в аварии погибли мужчина из Тернополя и две женщины из Киева. Эту информацию не разглашали, пока не сообщили родственникам.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а десятки — пострадали. Позже стало известно, что водителя автобуса задержали.