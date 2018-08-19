Жуткое ДТП в Сумах: патрульный автомобиль сбил на тротуаре группу пешеходов

Патрульный автомобиль сбил пешеходов / Фото: Depo.Сумы

На одном из центральных перекрестков в Сумах 19 августа произошла автомобильная авария, участниками которой стали автомобиль Audi и полицейский Prius.

"По предварительным данным, служебный автомобиль патрульных ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом в то время, как по Перекопской ехала Audi в сторону улицы Герасима Кондратьева. На перекрестке улиц произошло столкновение. Audi ударила полицейское авто в бок, в результате чего автомобиль патрульных вылетел на тротуар и перевернулся, сбив группу пешеходов", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

По предварительным данным, в аварии пострадали девушка-патрульная и четыре пешехода, которые находились возле пешеходного перехода. В полиции количество пострадавших не уточнили, но заверили, что их направили в лечебные учреждения оказывают всю необходимую помощь.

"Девушку-патрульную из служебного автомобиля спецсредствами вырезали спасатели", - уточнила Биганова.

В комментарии местному изданию Depo.Сумы очевидцы ДТП рассказали, что патрульный автомобиль ехал без проблесковых маячков на красный сигнал светофора и включил их за секунду до аварии.

На месте ДТП сейчас работают следователи, а также руководство областной полиции, чтобы объективно выяснить обстоятельства аварии.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили о начале служебного следствия по факту дорожно-транспортного происшествия с участием зенитной ракетной установки "Бук", которая врезалась в здание в центре Киева.