ЗРК "Бук" "вкатился" в стену торгового центра / Громадське

В Министерстве обороны Украины сообщили о начале служебного следствия по факту дорожно-транспортного происшествия с участием зенитной ракетной установки "Бук", которая в составе колонны военной техники принимала участие в репетиции парада к 27-й годовщине Дня независимости Украины.

"18 августа около 21.30 в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием на ул. Ярославской. Пострадавших в результате столкновения нет, есть незначительные Читайте такжеВ параде будут участвовать 18 подразделений других стран и новейшая техника - Полторакповреждения фасада здания", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

"Сейчас проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в министерстве.

Напомним, в Киеве на Подоле зенитная установка "Бук" врезалась в стену бизнес-центра "Астарта", который находится на улице Ярославская, 58. Техника ехала с репетиции парада, которая проходила в центре столицы. В результате столкновения на фасаде бизнес-центра треснула плитка и посыпались осколки.