В Киеве во время репетиции парада зенитная установка врезалась в здание: опубликованы фото и видео

В Киеве на Подоле зенитная установка "Бук" врезалась в стену бизнес-центра "Астарта", который находится на улице Ярославская, 58.

Как сообщает Громадське, техника ехала с репетиции парада, которая проходила в центре столицы.

В результате столкновения на фасаде бизнес-центра треснула плитка и посыпались осколки.

Как сообщает в Facebook один из свидетелей происшествия Влад Ваш, перед моментом ДТП один из танков чуть не наехал на него.

"Вот вам и парад! Сначала танк едва не въехал в меня, но успел остановится. Следующий за ним чуть не передавил нас и въехал в офисное здание", - отметил свидетель.

Напомним, в Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости Украины.