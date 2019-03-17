В Киеве активисты С14 провели беседу с выступавшим за российский Крым мужчиной

17 марта 2019, 18:57

В результате разговора пришли к выводу об украинской принадлежности полуострова.

Мужчина резко изменил свою позицию относительно Крыма / Фото: скриншот из видео

В Киеве представители радикальной националистической организации С14 и сотрудники Муниципальной варты провели разъяснительную беседу с мужчиной, который на центральном вокзале столицы кричал "Крым – это Россия!" и "Я русский".

Видео извинения мужчины опубликовал в YouTube один из лидеров С14 Сергей Мазур.

Провинившийся гражданин назвал активистам свое имя, признал свою ошибку и пообещал более публично не называть Крым территорией России.

"Я ошибся и сожалею о том, что я сказал", — говорит мужчина.

В конце беседы он озвучил свое новое мнение по данному вопросу, согласившись, что Крым – это Украина.

Напомним, активисты С14 обнаружили в Сети видео, где подростки из Одессы глумятся над гимном Украины, выкрикивая фразы, демонстрирующие неуважение к государственному символу и решили проучить несовершеннолетних.

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Крым радикалы С14
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