В центре Киева избили представительницу ОБСЕ – СМИ

ОБСЕ / УНИАН

В центре Киева избили представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ из Франции. Об этом сообщает Страна со ссылкой на свои источники.

Нападение произошло после полуночи на улице Дарвина, когда французская представительница ОБСЕ возвращалась в гостиницу. На уличной лестнице к ней привязался неизвестный и начал просить деньги. Затем он несколько раз ударил женщину и попытался ограбить. Француженка начала громко звать на помощь, спугнула преступника и он убежал.

По предварительным данным, женщина отделалась легкими телесными повреждениями. По данному факту полиция Киева начала расследование, но злоумышленник пока не задержан.

Ранее сообщалось, что в Киевской области водитель пригородной маршрутки из Чабанов до Боярки нанес пассажиру Роману Недзвецкому телесные повреждения после того, как он потребовал от него сдачу в размере 2 грн.