Разборка по-девичьи: В Николаеве школьница избила сверстницу, чтобы не возвращать крупный долг

Женский кулак / Comments.ua

В Николаеве между две несовершеннолетние школьницы подрались из-за долга в размере 5 тысяч гривен.

Такое сообщение опубликовали чиновники администрации Центрального района города в социальной сети Facebook. По их информации, между двумя подругами возник конфликт из-за финансового долга, который не вернула одна из них.

Сперва школьницы попросила у подруги взаймы крупную сумму денег – ее якобы избил отец и выгнал из дома. По договоренности уже через месяц она должна была вернуть одолженное.

Читайте такжеНовое избиение подростка: на Львовщине школьницы устроили экзекуцию над сверстницейШкольница долг не вернула вовремя и предложила подруге вместо денег отдать золотые украшения матери. Та не согласилась и потребовала деньги назад.

Далее, они договорились встретиться возле школы, чтобы поговорить и закрыть вопрос по долгу. Но на встречу юная должница пришла еще с двумя подругами, после чего и завязалась драка. В результате нее пострадавшая получила многочисленные синяки и ушибы.

Сейчас уголовное производство(статья 186 УК Украины – грабеж) по этому делу уже передано в один из судов Николаева.

Напомним, ранее в Киеве школьники устроили расправу над сверстницей, а в Запорожье учащаяся ПТУ жестоко избила соученицу.