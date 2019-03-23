На улицы Киева выпустили свиней из "власти"

23 марта 2019, 17:23

На спинах свиней написали фамилии действующей правящей верхушки.

В Киеве выпустили на улицы свиней с фамилиями представителей власти / hromadske.ua

В Киеве в рамках акции против коррупции в оборонной сфере выпустили на улицы свиней с надписями в виде фамилий представителей власти.

"Около часа дня к зданию рынка приехала грузовая машина, свиньи кричали в ней, за машиной - полиция. А тогда начали сходиться пенсионеры, кто-то организовал плакаты. А тогда наехала страшная масса титушек, окружили здесь все", - рассказала Громадському продавец Житнего рынка, где состоялась акция.

При этом на спинах свиней написаны фамилии действующей правящей верхушки, в частности президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, советника президента Юрия Косюка, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко и др.

Отмечается, что водитель автомобиля Роман, на котором привезли свиней, рассказал, что животных ему загрузили уже на рынке, откуда их привезли, он не знает. Однако на вопрос, куда повезет их завтра, он отметил, что "куда-то в Одесскую область".

Напомним, 23 марта, в Киеве прошли новые акции против хищений в оборонном комплексе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
свиньи Нацкорпус
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:13
Зидан уговорил Азара сменить Челси на Реал
17:59
Трупный яд и антисанитария: в Запорожье вспыхнул скандал с жильем для ветерана АТО Видео
17:53
"Может, автопортрет": в Госдуме недовольны нарисованной Макаревичем свиньей
17:29
Зеленский рассказал о действиях на посту президента в качестве главнокомандующего
17:23
На улицы Киева выпустили свиней из "власти" Видео
16:54
На Житомирщине подросток попал в реанимацию после жестокого избиения сверстником
16:26
Венки и отрубленные руки: Нацкорпус у АП устроил "похороны власти" Фото Видео
15:45
Политолог объяснил, почему вызов Гриценко Зеленского на дебаты — "явная глупость" Видео
15:42
Генерал-разведчик рассказал, как Порошенко просился на работу в КГБ Видео
15:10
"Фатальное падение": на Хортице погиб "козак"
15:05
"Капитуляция перед агрессором": "Народный фронт" требует расследовать деятельность Бойко и Медведчука
14:57
В Нацполиции отчитались о круглосуточной охране избирательных комиссий Видео
14:40
На Донбассе снайпер убил старшего медика "королевской бригады" ВСУ, опубликовано фото Видео
14:30
"Лизнул глубоко": в Сети высмеяли главу ФФУ, поблагодарившего Порошенко за удачную игру сборной
13:58
"Киев разочаровал": в США расследуют дела против команды Порошенко – СМИ Видео
13:39
"Ползают на коленях": Порошенко накинулся на засветившихся в РФ Бойко и Медведчука Видео
13:31
Военный кошмар: могут ли США сражаться с Россией и Китаем одновременно мнение
12:57
Вятрович объяснил, почему украинский язык не готов к конкуренции
12:26
Суровый педагог: на Львовщине пятиклассник попал в больницу после избиения учителем
12:00
Пончики донатс и берлинеры: как просто приготовить пончики в духовке или сжарить Видео
11:52
"Экстремизм и насилие": послы стран G7 предупредили Авакова об угрозе срыва выборов Видео
11:23
Украинцы все еще ждут обещанного парада в Севастополе мнение
11:21
"Полиция власти не поможет": в центр Киева стянули силовиков из-за новой акции Нацкорпуса Фото Видео
10:58
"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров Кремлю Видео
10:35
Экс-нардеп объяснил, почему Саакашвили могут вернуть гражданство Украины
10:21
Магнитные бури апреля 2019: когда ждать и как подготовиться Видео
09:55
"Мечта любого": Надя Дорофеева похвасталась грудью
09:47
Порошенко зажег факел и ради власти готов сжечь всю страну мнение
09:40
Подделка и контрафакт: эксперт рассказал, сколько в Украине "левых" продуктов Видео
09:25
Поваленные деревья, поврежденные крыши: в Украине серьезно "нашкодил" ветер
08:55
Зеленский о Коломойском: он мне не хозяин Видео
08:30
Трамп готовится похоронить возвращение Крыма мнение
08:25
Доллар и евро упали ниже психологических отметок: назван курс валют в Украине на понедельник
08:02
Не пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019 Видео
07:55
Зеленский назвал единственное условие возвращения Крыма Видео
07:42
Ученые выяснили, какая связь между тягой к BDSM и удовольствием от секса
07:25
Португалия — Украина: Шевченко назвал "промахи" украинской команды Фото
07:16
Украина переживает самую грязную предвыборную кампанию в истории – Bloomberg
06:57
Скандал с послом США: почему Порошенко пошел ва-банк мнение
06:35
"Захотите выйти из ЕС – все, вам пипец": астролог спрогнозировал, чем закончится Brexit
06:08
Диетолог рассказала, стоит ли есть сало Видео
05:40
Ситуация внутри России становится страшной – Washington Times
05:11
Экс-нардеп объяснил, почему в Украине не стоит говорить о возвращении Кубани
04:36
Ученые раскрыли тайну внезапной смерти во сне
03:22
Саакашвили рассказал, как победить Путина
02:59
Microsoft назвала точную дату "смерти" Windows 7
02:05
Выборы президента Украины-2019 досье
01:13
Гриневич назвала основну проблему з ЗНО 2019: як здати на максимальний бал без зайвих зусиль Видео
00:29
День Галины 2019: поздравления с Днем ангела Галины – тексты и открытки Фото
00:11
Родительская суббота: что нужно нести в церковь и как провести Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться