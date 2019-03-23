На улицы Киева выпустили свиней из "власти"

В Киеве выпустили на улицы свиней с фамилиями представителей власти / hromadske.ua

В Киеве в рамках акции против коррупции в оборонной сфере выпустили на улицы свиней с надписями в виде фамилий представителей власти.

"Около часа дня к зданию рынка приехала грузовая машина, свиньи кричали в ней, за машиной - полиция. А тогда начали сходиться пенсионеры, кто-то организовал плакаты. А тогда наехала страшная масса титушек, окружили здесь все", - рассказала Громадському продавец Житнего рынка, где состоялась акция.

При этом на спинах свиней написаны фамилии действующей правящей верхушки, в частности президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, советника президента Юрия Косюка, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко и др.

На Житній ринок в Києві привезли близько 20 свиней — на тваринах написали прізвища міністрів та інших високопосадовців, а миску з їжею для них назвали "бюджетом" pic.twitter.com/D4xHGnUlvt — Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 23, 2019

Отмечается, что водитель автомобиля Роман, на котором привезли свиней, рассказал, что животных ему загрузили уже на рынке, откуда их привезли, он не знает. Однако на вопрос, куда повезет их завтра, он отметил, что "куда-то в Одесскую область".

Напомним, 23 марта, в Киеве прошли новые акции против хищений в оборонном комплексе.