Венки и отрубленные руки: Нацкорпус у АП устроил "похороны власти"

В субботу, 23 марта, в Киеве прошли новые акции против хищений в оборонном комплексе.

Около 15 участников акции допустили в Администрацию президента, чтобы они могли передать свои требования.

Как передает УНИАН, возле кордона полиции участников акции встретил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

После коротких переговоров с ним и представителем полиции диалога лидеру партии Национальный корпус Андрею Билецкому удалось договориться, чтобы небольшая делегация в составе ветеранов АТО и родителей погибших бойцов прошла в здание АП, чтобы передать требования к президенту относительно наказания виновных в хищении оборонного бюджета.

Кривонос пообещал участникам акции против коррупции в оборонной сфере передать их требования президенту Петру Порошенко.

Акция завершилась возле Администрации президента символическим захоронением коррупционеров.

Ее участники возложили у ограды перед первой шеренгой спецназовцев, охраняющих Администрацию президента, похоронные венки и искусственные цветы, символизирующие "похороны" участников коррупционной схемы хищений оборонного бюджета.

Некоторые активисты бросали цветы и венки на шлемы правоохранителей.

Кроме того, как заявил на митинге лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, его партия меняет тактику борьбы: прекращает проводить акции в центре столицы и начинает деятельность в регионах с целью предотвратить попытки фальсификации результатов президентских выборов.

Следует также добавить, что группа пенсионеров, которые сопровождали колонну участников акции от площади Незалежности к АП, по дороге потерялась и не дошла до Банковой.

В комментарии журналистам Билецкий выразил мнение, что группу пожилых людей наняли и привезли на акцию Нацкорпуса умышленно, чтобы "сложилось впечатление, что на наши акции ходят бомжи и алкоголики".

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Кроме того, участники акции поставили перед Администрацией манекен с отрубленными руками и фотографией бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Ранее участники акции "Национального корпуса" # СвинарчукивПорошенко - за решетку против хищений в оборонном комплексе собрались на Майдане Незалежности.

Напомним, неделю назад во время митинга президента Петра Порошенко в центре Киева произошли столкновения между его сторонниками и противниками.

А во время акции возле Администрации президента Нацкорпус забросал АП свиньями.