"Свинарчуков Порошенко за решетку": Нацкорпус забросал АП свиньями

16 марта 2019, 14:56

Организаторы заявили, что их акция мирная, но не исключили провокаций.

  • Нацкорпус забросал АП свиньями strana.ua
  • Нацкорпус забросал АП свиньями strana.ua
  • Нацкорпус забросал АП свиньями strana.ua
  • Нацкорпус забросал АП свиньями strana.ua
  • Нацкорпус забросал АП свиньями strana.ua

В субботу, 16 марта, в центре Киева около 2 тысяч участников акции Национального корпуса против хищений в оборонном секторе пришли на улицу Банковую к Администрации президента.

Колонну сопровождала машина с мощной аудиосистемой, из которой звучит патриотическая музыка и призывы: "Свинарчуків Порошенка за ґрати".

При этом спикер Национального корпуса Александр Алферов в комментарии журналистам подчеркнул, что акция мирная, но не исключил провокаций против активистов.

"Мы просто пришли спросить, почему не отрублены руки, как обещал президент? Конечно, это метафора, но почему не наказаны люди, которые, оказывается, воровали деньги у бойцов, которые сейчас защищают наше государство?", - цитирует Алферова УНИАН.

Активисты заявили, что решили идти к Администрации президента, несмотря на то, что Петр Порошенко сегодня находится в Полтавской области.

Отметим, что после того, как на Банковой активистов снова встретили кордоны полиции, участники митинга забросали правоохранителей мягкими игрушками в виде свиней. При этом на опубликованном видео запечатлено, как активисты использовали самодельные рогатки.

Напомним, 9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где Порошенко находился с визитом. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.

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Петр Порошенко протест администрация президента Нацкорпус Олег Гладковский
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