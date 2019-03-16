Радикалы Нацкорпуса вышли на Майдан против Порошенко. Видеотрансляция

Акция Нацкорпуса "Свинарчуков Порошенко - за решетку!" 16.03.2019 / Facebook / Нацкорпус

В субботу, 16 марта, на Майдане Незалежности в центре Киева началась запланированная на 12.00 акция протеста представителей Национального корпуса под лозунгом "Свинарчуков Порошенко - за решетку!"

Радикалы выступают с требованием привлечь к уголовной ответственности экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, фигурирующих в журналистском расследовании о хищениях в "оборонке", вызвавшем широкий общественный резонанс.

По данным портала Вести, на Майдане собрались около 200 представителей Нацкорпуса. Активисты поднялись на площадку над торговым центром Глобус, где развернули баннер с надписью "Свинарчуков Порошенко - за решетку!" Протестующие, как и обещали, не используют партийной символики и призывают всех желающих присоединиться к акции.

Как сообщает Информатор, правоохранители заблокировали проезд на подходах к Администрации президента. Также перекрыты въезды на улицы Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская. Всего охрану порядка сегодня обеспечивают 3 тыс. полицейских.

Страна.ua сообщает, что на подъездах к столице правоохранители тщательно проверяют автотранспорт.

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9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где Порошенко находился с визитом. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.

После этого представители Нацкорпуса совместно с Нацдружинами проводили подобные акции в Житомире, Чернигове и Луцке.

В феврале журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.