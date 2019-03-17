В Киеве произошли стычки между сторонниками и противниками Порошенко

liga.net

Во время митинга президента Петра Порошенко в центре Киева произошли столкновения между его сторонниками и противниками.

Как сообщает Liga.net, во время выступления Порошенко несколько людей с плакатом "Где отрубленные руки?" начали кричать: "Ганьба!"

Сторонники президента перекрикивали их, скандируя "Браво!" и "Порошенко!". Время от времени между оппонентами возникали столкновения, которые пресекала полиция диалога.

Во время одной из стычек у противников главы государства отобрали плакат и разорвали его.

"Кампанию общения с избирателями очень пытаются перевести в формат уличных беспорядков. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их. И, слушайте, - это точно не украинский сценарий!" - заявил Порошенко со сцены.

Напомним, в субботу, 16 марта, на Майдане Незалежности в центре Киева началась запланированная на 12.00 акция протеста представителей Национального корпуса под лозунгом "Свинарчуков Порошенко - за решетку!"

9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где Порошенко находился с визитом. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.

После этого представители Нацкорпуса совместно с Нацдружинами проводили подобные акции в Житомире, Чернигове и Луцке.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".