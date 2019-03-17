Порошенко рассказал, с чего начнет каденцию в случае победы на выборах

По его словам, свой первый президентский срок он начал с того, что "искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье".
Президент Петр Порошенко заявил, что в случае своей победы на выборах начнет с реализации обновленной военной ракетной программы.
Об этом он сообщил в ходе выступления перед избирателями в Киеве, передает 112 Украина.
"Следующую каденцию начну с обновлённой военной ракетной программы", - сказал Порошенко.
По его словам, свой первый президентский срок он начал с того, что "искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье".
Накануне Порошенко заявил, что в стране стало снова престижно быть военнослужащим.
"Деньги - далеко не главный приоритет, ведь сегодня быть военным - это снова престижно. Тысячи юношей и девушек связывают с армией свое будущее", - сказал он.
Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".