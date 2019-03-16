Стало известно, кто срывал плакаты с неудобными вопросами на митинге Порошенко в Чернигове

Журналист рассказал, кто атаковал активистов в Чернигове / Фейсбук Е.Куксина

Руководитель одного из управлений УСБУ в Черниговской области Алексей Кутовой сорвал плакат журналиста Евгения Куксина в Чернигове во время митинга президента Петра Порошенко.

"Это целый начальник целого управления Черниговского СБУ Алексей Кутовой", - написал Куксин в Facebook.

По его словам, Кутовой на митинге Порошенко в Чернигове срывал плакаты с неудобными вопросами.

"К сожалению любая адекватная реакция на эти действия подпадает под статью 109 Уголовного кодекса.

Перед этим члены соц. партии в центре Чернигова накануне визита Порошенко повесили баннер с именами местных казнокрадов. Так вот, в квартиру, на балконе которой висел баннер, приходил Кутовой с пятью работниками СБ. На профилактическую беседу как говорят, но они начали снимать видео. Так удалось зафиксировать лицо Кутового", - добавил журналист.

Опубліковано Владом Куком Вівторок, 12 березня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что с митинга Порошенко в Ковеле вышвыривали журналистов.