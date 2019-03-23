"Полиция власти не поможет": в центр Киева стянули силовиков из-за новой акции Нацкорпуса

23 марта 2019, 11:21

Правоохранители в центре Киева останавливают автомобили, опрашивают и проверяют водителей.

  • Правоохранители готовятся к новой акции Нацкорпуса informator.ua
  • Правоохранители готовятся к новой акции Нацкорпуса informator.ua
  • Правоохранители готовятся к новой акции Нацкорпуса informator.ua
  • Правоохранители готовятся к новой акции Нацкорпуса informator.ua
  • Правоохранители готовятся к новой акции Нацкорпуса informator.ua

В центре Киева правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы из-за планируемого марша Национального корпуса.

На центральных улицах Киева Шелковичной и Лютеранской дежурят правоохранители, они останавливают автомобили, опрашивают и проверяют водителей, сообщает Информатор.

По словам лидера Нацкорпуса Родиона Кудряшова, акция может пройти более радикально, чем в прошлые разы. "К нам присоединяется все больше людей и власти не поможет полиция. Встретимся 23 марта и будем говорить по-другому", — сообщил руководитель центрального штаба Нацкорпуса.

Отметим, что ранее посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало информацию в связи с митингом, который собирается провести Национальный корпус в субботу в центре Киева и предупредило об опасности насилия и общественных беспорядков.

Напомним, неделю назад во время митинга президента Петра Порошенко в центре Киева произошли столкновения между его сторонниками и противниками.

А во время акции возле Администрации президента Нацкорпус забросал АП свиньями.

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Петр Порошенко Нацкорпус Олег Гладковский
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