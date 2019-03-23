В Германии найден документ, подтверждающий давление РПЦ на УПЦ при Петре I

Немецкие и украинские исследователи создали совместный проект, чтобы изучить грамоту российского царя Петра I к митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому, которая была обнаружена в библиотеке немецкого города Тюбинген.

Как пишет ВВС Украина, старинная грамота в рамке под стеклом висела на стене в библиотеке. Документ заметила украинский историк Наталья Синкевич и решила исследовать.

Удалось выяснить, что это оригинал грамоты российского царя к Киевскому митрополиту Иоасафу Кроковскому, написанной в 1708 году. Документ ограничивал права последнего избранного главы Киевской митрополии, поскольку в 1686 году она с разрешения Константинополя временно стала частью Московского патриархата. В тексте сказано, что украинским иерархам запрещается лично обращаться к Вселенскому патриарху. Исследователи полагают, что Россия опасалась, что Киевская церковь вернется под руководство Константинополя.

Читайте также"Крыма мало": в РПЦ призвали к походу на КиевИсторики проследили тернистый путь грамоты. Царский указ хранился вместе с другими документами Киевских митрополитов в ризнице Софийского собора, но после революции в 1922 году архив передали в новосозданную Всеукраинскую академию наук – ныне Национальная библиотека им. Вернадского. В 1943 году документы из Киева вывезли немецкие оккупанты. Архив перевезли в австрийский собор Санкт-Ламбрехт, а оттуда – британским союзникам. Появление документа в городе Тюбинген связана с именем основателя местного института профессором Вернером Маркертом, который исследовал и интересовался Восточной Европой, поэтому, вероятно, приобрел исторический документ.

В марте 2019 года Германия передала Украине грамоту российского царя Петра I к митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому. Она хранится в библиотеке им. Вернандского.

Напомним, после попытки поджога здания на территории храма Запорожской епархии УПЦ МП сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу, а также рассекретили планы спецслужб России по провокациям в храмах УПЦ МП.