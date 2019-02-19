Церковь Кипра жестко раскритиковала действия РПЦ против ПЦУ

19 февраля 2019, 01:01

Священнослужители поддержали стремление церкви Украины к независимости.

Кипрская церковь провела синод для обсуждения ПЦУ / Фото: ТСН

На синоде церковь острова Кипр обсудила создание в Украине автокефальной церкви и поддала жесткой критике противоправные действия РПЦ.

Как говорится в материале ТСН, официально ПЦУ на Кипре пока не признали.

В ходе дискуссии священнослужители поддержали стремление Украины к созданию поместной церкви и отметили, что украинцы имели полное право просить у Вселенского патриархата предоставление томоса.

Представители Кипрской церкви раскритиковали действия РПЦ и ее намерения вмешаться в процесс независимости ПЦУ. Они отметили, что архиереи российской церкви должны были посетить синод в Киеве и призвать к диалогу, но проигнорировали важное мероприятие. На Кипре отметили, что после таких действий Россия не имеет права вмешиваться в дела украинской церкви.

Читайте такжеНа Тернопольщине священник РПЦ не пускает в храм перешедших в ПЦУ прихожанСвященники подчеркнули, что Украине пока не удалось решить проблему церковного раскола, несмотря на то, что православные верующие страны изначально стремились к единству. На синоде прозвучало, что по-прежнему существует напряженность в религиозной сфере.

"Те провокации, на которые ожидают особенно наши северные соседи – они все, чтобы скомпрометировать хорошую идею. Мы видим большой запрос украинского общества к единению. Церковь дала хороший сигнал того, что украинцы могут объединиться", – заявил один из участников синода.

На Кипре высказали мнение, что в силах Вселенского патриархата повлиять на ситуацию, даже если для этого необходимо будет созвать повторно поместный собор.

Напомним, после попытки поджога здания на территории храма Запорожской епархии УПЦ МП сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу, а также рассекретили планы спецслужб России по провокациям в храмах УПЦ МП.

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