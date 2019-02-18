СБУ рассекретила планы спецслужб России по провокациям в храмах УПЦ МП

Грицак отчитался о раскрытии череды преступлений с поджогом храмов УПЦ МП / УНИАН

После попытки поджога здания на территории храма Запорожской епархии УПЦ МП сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу.

Пресс-служба ведомства отмечает, что правоохранительные органы получии в распоряжение запись телефонного разговора между заказчиками поджога храма.

"СБУ фиксирует целенаправленную деятельность именно российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране с использованием искусственных конфликтов, в первую очередь, на религиозной почве", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

По словам главы ведомства, спецслужбы террористических ЛНР/ДНР по заказу России начали террористические атаки, в том силе попытки поджога культовых сооружений - церквей Московского патриархата в Украине.

Читайте такжеСуд принял решение по подозреваемому в поджоге Киево-Печерской лаврыПо подозрению в совершении преступления задержан предполагаемый исполнитель, житель Запорожья, который дает показания правоохранительным органам.

Грицак пояснил, что известны заказчики преступления. Это бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко, который уехал в ДНР и сотрудничает с боевиками. И бывший житель Запорожья Андрей Кузьменко по прозвищу Сармат, который примкнул к боевикам ДНР.

"Акции готовятся по всей Украине. Мы получили план, согласованный с российскими кураторами в Ростовской области. Этот план действителен, там перечислено большое количество – 20 фактически – объектов, которые планируется атаковать в Украине", — добавил Грицак.

Глава СБУ рассказал, что для выполнения поджогов и нападений на храмы ищут местных жителей, которым обещают платить деньги. Силовики получили список храмов, а также прайс с расценками в рублях, которые должны были заплатить потенциальным исполнителям.

Как известно, ранее в результате спецоперации СБУ задержала жителя Запорожья, который намеревался поджечь здание на территории храма, построенного в честь апостола Иоанна Богослова Запорожской епархии УПЦ МП.

Напомним, в храме святого мученика Илии бывшей УПЦ МП в селе Зеленый Яр Николаевской области выбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью.