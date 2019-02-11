В Николаевской области подожгли храм бывшей УПЦ МП

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В храме святого мученика Илии бывшей УПЦ МП в селе Зеленый Яр Николаевской области выбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью.

Как сообщает Союз православных журналистов, перед поджогом злоумышленники отключили электропитание, из-за чего сигнализация и видеокамера не сработали.

В храме были выбиты стекла, сгорела занавеска и повреждены две ковровые дорожки на полу, стены покрылись копотью, иконы и полотенца на иконах почернели от гари. Также вандалы пытались вырвать из земли деревянный крест, стоящий у входа в церковь.

Пожар был потушен, детали происшествия устанавливаются.

В ночь на 6 февраля в Запорожье неизвестные осквернили и подожгли храм бывшей УПЦ МП в честь преподобного Алексея Карпаторусского.