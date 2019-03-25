Унес секретные документы: экс-офицер ВСУ перешел на сторону боевиков "ДНР"

Экс-военнослужащий ВСУ оказался предателем со стажем / Фото: скриншот из видео

Бывший заместитель начальника службы защиты информации Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев изменил присяге и перешел на сторону пророссийских боевиков.

Как сообщили террористы на одном из каналов в Telegram, Аушев шпионил в пользу "ДНР" с 2014 года. Занимая руководящую должность в военкомате, он передал боевикам немало секретной информации.

В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о переезде бывшего военнослужащего Аушева на временно оккупированную территорию. Мотив его поступка объяснили тем, что там проживает его семья.

Читайте также"Творчество душевнобольных": в Сети обескуражены клипом Чичериной о боевиках Донбасса"В настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Юрий Аушев", - сказано в сообщении ВСУ в Facebook.

Отмечается, что старший прапорщик запаса Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был освобожден из рядов ВСУ в запас 26 декабря 2018 года.

Российские пропагандистские СМИ оперативно сняли об украинском предателе подробный сюжет.

Напомним, украинские социальные сети удивило известие о том, что в избирательных списках к президентским выборам, которые пройдут в марте 2019 года, обнаружены покойные уже лидеры донецких боевиков Михаил "Гиви" Толстых и Александр Захарченко.