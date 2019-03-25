"Гоголь с мертвыми душами курит в углу": соцсети о "Гиви" и Захарченко в списках избирателей

Гиви Толстых

Украинские социальные сети удивило известие о том, что в избирательных списках к президентским выборам, которые пройдут в марте 2019 года, обнаружены покойные уже лидеры донецких боевиков Михаил "Гиви" Толстых и Александр Захарченко.

Публицист Андрей Манчук отмечает абсурдность ситуации с нахождением в списках лидеров сепаратистов.

"Личные данные покойных Захарченко и "Гиви" оказались в базе "мертвых душ", которые могут проголосовать на выборах за Петра Порошенко.

Эта страна переплюнула и Гоголя, и Пелевина", - пишет Манчук.

Вспоминает Николая Василевича и блогер Денис Гороховский:

"Гоголь со своими мертвыми душами просто курит в углу. Посмотрите, кто есть в реестре избирателей Украины - командир батальона сепаратистов "Сомали" с позывным "Гиви", который погиб в Макеевке 8 февраля 2017 года. И я даже уверен, что придет и проголосует. Причем за Порошенко :)"

Макс Бужанский в связи со скандалом вспомнил другого классика, Сергея Довлатова:

"В избирательных списках обнаружился давно мертвый сепаратист Толстых. Гиви за Порошенко, прекрасный слоган. Там таких еще 200 тысяч, умерших.

"Мы без конца ругаем Тимошенко и Зеленского, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить- кто внёс в избирательные списки 200 тысяч мёртвых душ?"

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский озвучил свой план возврата в состав Украины оккупированного Россией Донбасса и аннексированного Крыма.