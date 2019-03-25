В избирательных списках нашли "Гиви" и Захарченко

Александр Захарченко и Михаил "Гиви" Толстых

Покойные экс-руководитель самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и командир батальйона сепаратистов Сомали с позывным "Гиви" находятся в избирательных списках президентских выборов, которые пройдут в Украине 31 марта этого года.

Такие данные содержатся на портале Государственного реестра избирателей.

Как сообщает Страна, "Гиви", убитый в Макеевке 8 февраля 2017 года присутствует в списке избирателей, которые имеют право голосовать.

Его постоянной избирательный участок – №141380, дом науки и техники локомотивного депо Иловайска Донецкой области.

Кроме того, в реестре числится и экс-глава непризнанной "ДНР" Александр Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в Донецке в результате взрыва в кафе.

Всю эту информацию можно найти в разделе "Проверка включения" сайта Государственного реестра избирателей. Для этого в реестре достаточно указать ФИО избирателя, дату рождения и район/город проживания.