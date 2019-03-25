В избирательных списках нашли "Гиви" и Захарченко

25 марта 2019, 10:25

Лидеры сепаратистов обнаружены в ресстре украинских избирателей.

Александр Захарченко и Михаил
Александр Захарченко и Михаил "Гиви" Толстых

Покойные экс-руководитель самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и командир батальйона сепаратистов Сомали с позывным  "Гиви" находятся в избирательных списках президентских выборов, которые пройдут в Украине 31 марта этого года.

Такие данные содержатся на портале Государственного реестра избирателей. 

Как сообщает Страна, "Гиви", убитый в Макеевке 8 февраля 2017 года присутствует в списке избирателей, которые имеют право голосовать.

Его постоянной избирательный участок – №141380, дом науки и техники локомотивного депо Иловайска Донецкой области.

Кроме того, в реестре числится и экс-глава непризнанной "ДНР" Александр Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в Донецке в результате взрыва в кафе.

Всю эту информацию можно найти в разделе "Проверка включения" сайта Государственного реестра избирателей. Для этого в реестре достаточно указать ФИО избирателя, дату рождения и район/город проживания.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Гиви президентские выборы в Украине Александр Захарченко Михаил Толстых выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:53
Без глаза Кремля: В Москве отказались направлять наблюдателей на президентские выборы в Украине
10:35
Девушка дня Instagram: юная модель Victoria's Secret Ясмин Вейналдум Фото
10:25
В избирательных списках нашли "Гиви" и Захарченко
10:23
Бойцы ВСУ уничтожили технику боевиков на Донбассе: появилось огнедышащее видео Видео
10:17
Путин превращает Россию в Азию, спасти от этого ее может только Украина мнение
09:57
Последний перед выборами соцопрос показал, с кем поборется Зеленский во втором туре Видео
09:39
В США закончилось расследование по сговору Трампа и Путина: самое важное Видео
09:23
Влад Топалов устроил "наезд" на Регину Тодоренко и приятеля: опубликовано видео Видео
09:01
Вызывает Вашингтон: Стало известно, о чем Трамп "перетер" по телефону с Меркель
08:42
ВСУ получили новое мощное оружие: опубликовано зрелищное видео Видео
08:38
Пощечина политикуму: почему украинцы поддерживают Зеленского мнение
08:36
Геомагнитный шторм: прогноз погоды на неделю обещает украинцам морозы и давление Видео
08:07
В больницу экстренно доставили легендарного советского телеведущего — СМИ
07:42
Хитрый план Кабмина: СМИ уличили правительство в планах по повышению пенсионного возраста
07:40
Последние метеоудары марта 2019: как спастись Видео
07:16
Олександр Доній: Якщо перемога Зеленського на виборах – це ризик, то перемога Порошенка – небезпека
06:54
Как стать изгоем: мастер-класс от Порошенко мнение
06:31
Диетолог объяснила, что делать, чтоб была красивая попа Видео
05:57
Весны не будет: Нибиру вышла на охоту и готовит смертельный удар Видео
05:19
Выборы-2019: астролог предупредил об опасностях 31 марта
04:37
От мокрого снега до +12 градусов: синоптики рассказали о погоде в начале недели Видео
03:50
Врач рассказала, как правильно есть шоколад Видео
03:11
Генерал-разведчик рассказал, как Порошенко просился на работу в КГБ Видео
02:02
Не было денег на лечение: под Сумами мужчина отрезал себе ногу с гангреной Видео
01:15
Интриги и новые знакомства: астролог рассказал, для кого из знаков Зодиака перевернется мир Видео
01:03
Plus-size модель Эшли Грэм показала фигуру после похудения
00:28
Диетолог развенчала популярный миф о пользе красного сухого вина
24 марта, воскресенье
23:56
"Тебе позвонят из пенсионного фонда": российский шоумен пошутил над Лорак Видео
23:37
В Польше трое украинцев погибли под колесами автомобиля
23:12
Зеленский рассказал, как будет защищать украинский язык Видео
22:45
СМИ узнали о массовом прибытии российских военных в Венесуэлу
22:18
Копию томоса отправляют в Антарктиду
21:50
В России обвинили Украину в использовании жителей ЛДНР на украинских выборах
21:23
"Покажем своим примером": Зеленский озвучил план возвращения Донбасса и Крыма Видео
20:59
"Живота не было": режиссер засомневался в беременности Заворотнюк
20:34
В Одессе в жутком ДТП погибли дети местных бизнесменов Фото
20:11
Среди весны Донецк замело снегом, опубликованы поразительные фото Фото Видео
19:57
В Нафтогазе посмеялись над скидками на газ, предложенными Россией Бойко и Медведчуку Фото
19:53
Горячий чай приводит к раку в 90% случаев: при какой температуре пить Видео
19:38
Открыли пункт пропуска Золотое: в чем подвох Фото Видео
19:13
Коллеги рассказали, как Евровидение погубило Началову
18:54
Завораживающая медитация: Onuka, ДахаБраха, Maneken и Катя Чили записали песню совместно с водой Видео
18:40
Окружение Порошенко подозревают в отмывании денег и контрабанде наркотиков – СМИ Видео
18:25
Тимошенко показалось: в ЕС заявили, что никаких расследований против Порошенко не проводят Видео
18:01
Лазарев дал себе напутствие накануне Евровидения Видео
17:55
Щелчок по носу: Польша не пригласила Путина на годовщину Второй мировой войны Видео
17:25
"У моей жены там родственники": нардеп Лещенко высказался за мир с Россией
17:20
"Эти уроды": дочери Назарбаева припомнили скандальное высказывание о детях-инвалидах Видео
16:54
"Он может": Влад Яма эротично станцевал стриптиз Видео
16:13
Подробности взрыва в киевской многоэтажке: жертвой оказался разыскиваемый убийца из РФ Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться