"Покажем своим примером": Зеленский озвучил план возвращения Донбасса и Крыма

Зеленский дал первое масштабное интервью телеканалу 1+1 в качестве кандидата в президенты / Фото: скриншот видео ТСН

Кандидат в президенты Владимир Зеленский озвучил свой план возврата в состав Украины оккупированного Россией Донбасса и аннексированного Крыма.

"Если мы победим – это будет первый шаг возвращения Крыма. Почему? Потому что я считаю возврат Крыма может быть честным только после того, как сменится власть в России. Своим примером мы поменяем эту власть и покажем: так может быть. Такие как мы, новые, приходят. Значит, можно и у нас так", - сказал Зеленский в интервью программе ТСН.Тиждень на телеканале 1+1.

Свою стратегию по возвращению Донбасса шоумен отождествляет с трансформацией минских договоренностей и проукраинской пропагандой на русском языке на оккупированных территориях.

Читайте такжеЗеленский о Коломойском: он мне не хозяин"Конечно же, нужно продолжать минский процесс. Его нужно трансформировать – добавить представителей США и Британии. Люди, которые сейчас живут на временно оккупированной территории, потеряли связь с нами, они потеряли ощущение, что они украинцы. Нужен русскоязычный канал, который будет вещать на территории Донбасса", - отметил кандидат в президенты.

Ведущая Алла Мазур спросила, знает ли ее собеседник о том, что на оккупированных территориях глушат украинский сигнал. Зеленский ответил, что этот факт ему известен. Достучаться до изолированных украинцев он намерен путем трансляции сигнала на весь мир и в Интернете.

Шоумен заключил, что лучший способ вернуть Крым и Донбасс – это показать, что Украина стала успешной страной и поборола коррупцию.

Как ранее сообщалось, Зеленский рассказал о действиях на посту президента в качестве главнокомандующего.